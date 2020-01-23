Yüksek Hızlı Trende zam rekoru: Yüzde 300

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde dört yüze yakın zam yaptı.

Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zamlara tepki gösterdi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, yolcu taşımacılığını özel sektöre devretmeye hazırlanan TCDD, YHT 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı. Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan bin 687 liraya çıktı. İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1.5 indirim kaldırıldı. Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı.

ZAMLANAN YENİ FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlügü Yolcu Taşımacılığı Dairesi, 30 günlük abonman biletine sahip yolcuların kullandığı şu hatlar için yüzde yüzün üzerinde zam yaptı. Yapılan zamlar şöyle:

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Ankara-Polatlı 220 TL’den 877 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 398).

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL’den bin 687’ye çıktı (Zam oranı yüzde 351).

Polatlı-Eskişehir 352’den bin TL’den bin 260 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 357).

Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 183).

İNDİRİMLER KALKTI

Zamların yanı sıra indirimler de kaldırıldı. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlügü Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığının aldığı kararlar şu şekilde:

YHT’lerde halen uygulamada olan ekonomi sınıfın belirli bir oran fazlası ile ücretlendirilmekte olan business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı.

Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak.

Business vagonlarda gidiş-dönüş indirimi yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edecek.

İnternet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı.

Business biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler ile tam genç tarifeleri kaldırılarak 15 biniş yüzde 5, 20 biniş yüzde 10 ve 30 biniş indirim yüzde 15 olarak yeniden düzenlendi.

Ekonomi biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler kaldırılarak tam ve genç tarifesi üzerinden 15 biniş yüzde 15, 20 biniş yüzde 20 ve 30 biniş yüzde 25 olarak düzenlendi.

YHT business aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen Polatlı-Konya parkurlarında tam ve genç abonmanlıkları kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tek tip yüzde 25 indirimli yeni abonman paketleri uygulamaya alınacak.

YHT ekonomi vagonlarda aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen paketler Polatlı-Konya parkurlarında kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tam yüzde 25, genç yüzde 50 indirimli abonmanlık paketleri uygulamaya alınacak. Anahat trenlerinde mevcut uygulama aynen devam edecek.

CHP'Lİ ÇAKIRÖZER'DEN TEPKİ

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla zamlara tepki gösterdi. Çakırözer'in paylaşımları şu şekilde:

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam üstüne zam!

Eskişehir-Ankara hattında çalışanların tercih ettiği 30 günlük abonman 624 liradan 1.687 liraya çıktı!

Memurun maaşına yüzde 5.5,

tren biletine yüzde 170 zam!

İnsaf...

Öğrencilerimiz Eskişehir-Ankara hattında

30 günlük abonman bilet almak isterse

509 lira değil 960 lira ödeyecek...

Öğrenciye reva görülen zam yüzde 88!