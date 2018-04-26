Yukarı Karabağ Sorununa Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununa ilişkin Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur dedi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin Erdoğan, Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya inşallah geçişimiz olacaktır. Bunun yanında yine müşterek olarak atmayı hedeflediğimiz adımlar var. En büyük proje yakın zamanda Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP'ın açılışını yapacağız. İnşallah Haziran ayının başlarında gerçekleştirilecek. Bu hat aynı zamanda bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Türkiye'de bir numaralı yatırımcı Azerbaycan olacaktır. En önemli hedef, Savunma sanayinde birlikte atacağımız ve atmamız gereken adımlar olacaktır diye konuştu.



YUKARI KARABAĞ SORUNUNUN BM KARARLARI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜMÜ EN BÜYÜK ARZUMUZ

Yukarı Karabağ sorununa ilişkin Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur. Bu konuda Azerbaycan'a verdiğimiz desteği bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğimizi de güçlendirmek hususunda kararlıyız. Stratejik ilişkilerimizi daha da yukarı taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KADAR BİZE DESTEK VEREN İKİNCİ BİR ÜLKE OLMAMIŞTIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yukarı Karabağ sorununda Türkiye'nin verdiği desteğe vurgu yaparak, Türkiye kadar bize destek veren ikinci bir ülke olmamıştır. Her zaman Türkiye bizimle beraberdir. Bütün uluslararası teşkilatlarda Azerbaycan'ın haklılığını savunmuştur. Bu destek bize güç veriyor açıklamasında bulundu.