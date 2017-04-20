YSK’nın kararına hukukçular ne diyor?

Hukukçular, ‘mühürsüz pusula ve zarf’ skandalını değerlendirdi: "YSK, anayasal sisteme karşı sessiz darbe gerçekleştirdi."



“Bu karar yalnız referanduma şaibe düşürmedi. Bundan sonraki seçimlere de kolay kolay güven duyulamayacağının işareti verildi” diyen hukukçular, gelinen noktayı anlattı…

'Anayasa maddesinin içi boşaltıldı'

Metin Feyzioğlu: Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun emredici 101. maddesi uyarınca, mühürsüz oy pusulaları geçersizdir. Seçimlerin yargı güvencesinde yapılacağı ve bunun sağlanmasından da YSK'nın sorumlu olacağına dair anayasa maddesi bizzat YSK tarafından boşaltılmıştır.

'YSK, yasaya aykırı karar veremez'

Celal Ülgen: YSK hem tarafsızlığını yitirmesi, hem de açık ve somut bir yasa düzenlemesine aykırı karar almakla, her şeyi berbat etti. Üzerinde ilçe seçim ve sandık kurulu mührü bulunmayan, zarflar geçersiz sayılacaktır. YSK, yorum yaparak ya da geçmişten örnek vererek açık bir yasa düzenlemesine aykırı karar veremez.

'Bu oylama değil bir dayatmadır'

Ümit Kocasakal: Bu bir halk oylaması değil, dayatmadır. Yüksek Seçim Kurulu, hükümetin ajansı gibi davrandı. En vahimi, mühürsüz oyların geçerli sayılmasıdır. Sonradan mühürlenmiş zarfların dışarıdan geldiği kanıtlanamaz. Yüksek Seçim Kurulu suç işliyor. Anayasal sisteme, sessiz bir darbe gerçekleştirilmiştir.

'Anayasalar toplum sözleşmesidir'

Prof. Necmi Yüzbaşıoğlu: Kanun hükmü çok açık. Kanun da 2010'dan bu yana var. O zaman Yüksek Seçim Kurulu, niye genelge çıkarıyorsun, ‘mühürsüz oylar geçerli değildir' diye. Anayasalar toplum sözleşmesidir. Toplum sözleşmeleri nitelikli çoğunlukla olur. Yüzde 50-50 kabul edilen bir metin toplum sözleşmesi olmaz.

'Artık kolay kolay güven duyulmaz'

Turgut Kazan: YSK kararı inanılmaz bir karardır. Bu karar yalnız referanduma şaibe düşürmüş olmakla kalmıyor bundan sonraki seçimlere kolay kolay güven duyulamayacağının işaretini veriyor. Ne hakla yasanın açık hükmüne rağmen genelge çıkardınız? Tamamen fiili bir durum yaratılmıştır. Çok tehlikelidir.

'Kanunun ne emrettiği çok açık'

Prof. Ersan Şen: Oy güvenliği için sandık kurulunun mührünün olmadığı zarf ya da oy pusulası kullanılamaz, kullanılmışsa geçersiz sayılır. Mühür yoksa geçerli sayılmaması gerekir. Kanun emrediyor. Canınızın istediği zarfı oraya atamazsınız.

'YSK referanduma gölge döşürdü'

Ömer Faruk Eminağaoğlu: Mühürsüz oy pusulası resmi belge niteliğine girmez. Mühürsüz olanlar geçersiz kabul edilir. YSK, 2010 referandumunda arkası mühürlü olmayan oy pusulalarının geçersiz olacağını açıkça ifade etti. O referandumdan bu yana yasalar ve şartlar değişmedi. YSK referanduma gölge düşürdü.

'Kanuna aykırı karar veremezsiniz'

Hakan Canduran: Seçim başladıktan sonra kural değiştirmek dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ne yazık ki yüksek hakimler sınıfta kaldılar. Hiçbir şekilde mühürsüz zarf ve oy pusulalarının kullanılmayacağı kanunda açıkken, YSK'nın görüş değiştirmesi, kanuna aykırı karar verilmesi kabul edilemez.

'Mühürsüz oylar iptal edilmelidir'

Muammer Aydın (Yüksek Seçim Kurulu eski başkanı): Yasa hükmü açık. Oy kullanılan zarfların üzerinde ilçe seçim kurulu kararı olması lazım. Oy pusulalarında da sandık kurulu mührü olmalıdır. Hiç mühürsüz zarf ve oy pusulaları geçersizdir. Yasada bu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Bu konuda tartışma anlamsızdır. Mühürsüz oyların iptal edilmesi yasa gereğidir.