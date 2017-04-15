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YSK'dan uyarı: Bu oylar geçersiz sayılacak
YÜKSEK Seçim Kurulu resmi internet sitesinden, geçerli ve geçersiz sayılacak oyları paylaştı. Sitede, tercih mührünün nasıl kullanılacağının yanısıra, zarf ve pusulular üzerinde hangi mühürlerin olacağı bilgisini verdi. Kurulun sitesindeki paylaşımda, oy
YSK oy kullanma işleminde yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:
Etiketler: YSK, referandum, Yüksek Seçim Kurulu
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