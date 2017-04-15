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YSK’dan geçerli ve geçersiz sayılacak oy pusulası örnekleri

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YSK’dan geçerli ve geçersiz sayılacak oy pusulası örnekleri
YSK, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylamasında, oy kullanırken, dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bir duyuru yayımladı. YSK'nın resmi internet sitesinden geçerli ve geçersiz sayılacak oy pusulası örnekleri paylaşılırke

YSK’nın duyurusunda, oy verme işlemi sırasında yapılabilecek ve bu nedenle geçersiz sayılacak olası senaryolar görseller desteğiyle anlatıldı. Oy kullanma işleminde yapılması gerekenler, şöyle sıralandı:

“Oyunuzu Kullanırken Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana ‘TERCİH’ mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın”

‘KİMLİK KARTI’ UYARISI

Öte yandan T.C. kimlik numaralı kimlik kartlarının unutulmaması konusunda da uyarıda bulunularak, şöyle denildi: “Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır”

“SADECE KAYITLI OLDUĞUNUZ SANDIKLARDA OY KULLANABİLİRSİNİZ”

YSK tarafından yayımlanan duyuruya göre, Türkiye’nin doğusunda yer alan bazı illerde oy kullanma işlemi, saat 16.00 itibariye sona erecek. Seçmenler; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00 saatleri arasında; diğer illerde ise 08.00-17.00 saatlerinde sandık başına gidecek.

Seçmenlerin yalnızca kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabileceği belirtilirken, “Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; Seçmen Portalı, e-Devlet kapısı veya Mobil Uygulamadan kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz” denildi.

SANDIK GÖREVLİLERİ ENGELLİ SEÇMENLERE OY KULLANMA SIRASINDA YARDIM EDEMEYECEK

YSK’nın duyurusuna göre, görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen, birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek. İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığıyla oylarını kullanabilecek. (DHA)

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