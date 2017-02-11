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YSK'dan flaş karar!

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YSK'dan flaş karar!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017'de yapılacağını açıkladı.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihini belirledi.

Toplantı için YSK binasına gelen Güven, 16 Nisan 2017 pazar referandum tarihi olarak açıkladı.

'EVET' BEYAZ, 'HAYIR' KAHVERENGİ  ZEMİNE BASILACAK

Güven referandum oylamasında ''Evet'' mührünün beyaz zemine ''Hayır'' mührünün ise kahverengi zemine basılacağını belirtti.

10 PARTİ SANDIK BAŞINDA OLACAK

Güven sandık başlarında 10 partinin görevlilerinin bulunabileceğini söyledi.

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