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YSK ÜYESİNİN EŞİ KİM ÇIKTI?

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YSK ÜYESİNİN EŞİ KİM ÇIKTI?
İBB seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan YSK üyesi İlhan Hanağası'nın eşi Avukat Nur Hanağası'nın AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi yönünde karar veren Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden İlhan Hanağası’nın eşi Avukat Nur Hanağası’nın AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Konya Barosu Avukatlarından Nur Hanağası, 2015 Genel Seçimlerinde Konya’da AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmış. 

Artı Gerçek'ten Sibek Hürtaş'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin kararı tartışılıyor. Karar, Kurul’un 4 üyesinin itirazına karşı 7 üyenin oyuyla alınmıştı. Seçimlerin iptaline ilişkin karar veren üyelerinin konumları da dikkatleri çekiyor. 

Seçimlerin iptal edilmesine yönelik karar veren 7 üyeden biri de İlhan Hanağası. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Hanağası, Planlama Uzman Yardımcılığından sonra Danıştay Tetkik Hakimliği, Malatya İdare Mahkemesi Üyeliği, İstanbul ve Konya Vergi Mahkemesi Üyeliği, Bolu Vergi Mahkemesi Başkanlığı, Konya Bölge İdaresi Mahkemesi Üyeliği, Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2011'de Danıştay Üyeliğine seçildi. 


 
Hanağası 2013 yılından bu yana da Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapıyor. Hanağası’nın eşi Nur Hanağası ise Konya Barosu’na bağlı bir avukat. Konya’da aktif avukatlık yapan Hanağası’nın AKP ile yakın ilişkileri bulunuyor. 

Nur Hanağası, 2015 yılındaki milletvekili Genel Seçimlerinde AKP’den Konya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. Ancak aday olamadı.

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