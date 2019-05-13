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YSK, İYİ PARTİ VE CHP'NİN BAŞVURULARINI REDDETTİ!

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YSK, İYİ PARTİ VE CHP'NİN BAŞVURULARINI REDDETTİ!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti’nin tam kanunsuzluk ile İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu reddetti.

YSK, geçtiğimiz haftalarda AK Parti ve MHP’nin İstanbul için olağanüstü itirazlarına yönelik başvurusunu neticelendirmiş ve büyükşehir belediyesi seçiminin yenilenmesine karar vermişti. Seçim tarihini de 23 Haziran 2019 olarak belirlemişti. Millet ittifakının içinde bulunan CHP ve İYİ Parti ise, tam kanunsuzluk iddiasıyla yeni bir dilekçe verdi.

Dilekçede, “Madem sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal ediliyor, o zaman aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı 24 Haziran seçimleri de iptal edilmeli” görüşü ileri sürüldü.

Böylece; 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasının iptalinin ve İstanbul’da gerçekleşen 39 ilçedeki tüm seçimlerin iptal edilmesine dair başvuru YSK’ya bildirildi.

Kurul, CHP ve İYİ Parti’nin tam kanunsuzluk ile İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu oy birliği ile reddetti.

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