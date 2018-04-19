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"YSK bizi engellerse SP ile Seçime Gireriz"

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"YSK bizi engellerse SP ile Seçime Gireriz"
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendilerini "engellemesi" durumunda seçimlere Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile gireceklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu erken seçim açıklamasının ardından gözler, İyi Parti'ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılmalarında herhangi bir engel olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak her seçime katılabildiklerini duyurmuştu. Akşener, ayrıca 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını yinelemişti. 

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