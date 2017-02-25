YPG'ye zırhlı araç sevkıyâtı görüntülendi

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de çekilen fotoğrafta, bir TIR'a yüklenmiş zırhlı araç Rakka cephesine götürülüyor.

Terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'yı kuşatan çoğunluğunu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) yeni sevkiyat var.

Reuters haber ajansının Haseke yakınlarında çektiği fotoğrafta, bir TIR'a yüklenmiş zırhlı aracın cepheye götürüldüğü görülüyor.

Ajansın hafta içinde geçtiği fotoğraflarda da, bir YPG'li tanksavar füzelerinin yanında oturuyordu. Tanksavar füzelerin ABD tarafından YPG'lilere verileceği daha önce birçok haberde dile getirilmişti.

ABD'nin bu ay başında sağladığı zırhlı araçlar da yine cephede yer alıyordu.

Türkiye ABD'nin YPG'lilere silah vermesine karşı çıkıyor, yapılan birçok açıklamada ilişkilerin zedelenebileceği defalarca vurgulandı.

Rakka operasyonu masada

Ankara ve Washington, son günlerde Rakka operasyonunun nasıl şekilleneceğini müzakere ediyor. ABD Genelkurmay Başkanı, geçen hafta Türkiye'ye geldi ve operasyon masaya yatırıldı.

Sınır ötesi Fırat Kalkanı operasyonuyla El Bab'dan terör örgütü IŞİD'i temizleyen Türkiye, bir sonraki hamlenin Rakka olacağını hafta içinde açıklamıştı.

Rakka'ya saldıran YPG'liler, ilk kez hafta içinde Deyr Ez Zor şehrinin il sınırlarına girmişti. Operasyonun amacı, Rakka'nın Deyr Ez Zor ile bağlantısını koparmak. Deyr Ez Zor'un merkezi Irak sınırına yakın noktada bulunuyor ancak il sınırları Rakka'nın doğusuna kadar uzanıyor.

IŞİD'in toprakları eriyor

Elinde tuttuğu en büyük kent olan Musul'da da kuşatma altında tutulan terör örgütü IŞİD, son olarak iki gün önce batıdaki merkezi El Bab'ı Fırat Kalkanı Harekâtı'yla kaybetti.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini yitirdi. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde sadece Rakka'ya sıkışacak.

Irak savaş uçakları, dün ilk kez Suriye topraklarındaki IŞİD hedeflerini bombaladı. Vurulan yerlerden biri, Rakka'nın Irak'la bağlantısını kuran Ebu Kemal sınır kapısı.