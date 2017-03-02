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YPG Türkiye için tehdit değil

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YPG Türkiye için tehdit değil
IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, YPG’nin Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmadığını, bunun tersine YPG’nin Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini savundu.


ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen günlük basın toplantısına, Bağdat’tan telekonferans aracılığıyla katılan Townsend, konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Suriye Demokratik Güçlerini gözlüyoruz ve birlikte operasyonlar yapıyoruz" dedi ve ekledi:

"Hiçbir bir kanıt görmedim"

"Bunların yüzde 40’ın YPG’li Kürtler, yüzde 60’ını da Suriyeli Arap Koalisyonu oluşturuyor. YPG’li savaşçılara gelince ki, ben liderleri ile de konuştum, operasyonlarını izledim, bize sürekli olarak Türkiye’ye saldırmaya niyetleri olmadığının, Türkiye için tehdit oluşturmadıklarının güvencesini verdiler. Aslında, Türkiye ile iyi bir ilişki kurmayı istiyorlar. Ben onların Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturduklarına, yada Kuzey Suriye’den Türkiye’ye karşı herhangi bir saldırıyı desteklediklerine ilişkin hiçbir kanıt görmedim son iki yıl içinde."

Rakka'nın kurtarılması ve YPG

Başka bir soru üzerine, Rakka’yı IŞİD’in elinden geri almaya yönelik operasyonlara YPG’li savaşçıların da katılacağını belirten Townsend, "Gerçek şu ki, Rakka değişik etnik kökenler içeren bir bölge ve bunun içinde Kürtler de var. Kentin nüfus yapısının Kürtler, Türkmenler ya da operasyona katılan herhangi bir grup tarafından değiştirileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Townsend, Rakka'nın kurtarılmasına Türkiye'nin katılımı konusunda da, "Türkler'in Rakka'nın kurtarılmasında nasıl rol oynayabilecekleri konusunda görüşmeler yapıyoruz; bu operasyona katılım sayılarının ne olabileceğini şimdilik bilmiyorum" dedi.

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