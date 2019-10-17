YONCA EVCİMİK’TEN NOSTALJİK PAYLAŞIM

90'lı yıllara damga vuran isimlerden Yonca Evcimik, takipçilerine yıllar önce çekilmiş gelinlikli bir fotoğrafını paylaştı.

Yaşıtlarına kıyasla sosyal medyayı çok daha aktif kullanan Yonca Evcimik, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtıyor. Uzun zamandır müzik piyasasında olan ve bu sayede çok geniş bir arşive sahip olan Yonca Evcimik, bu arşive dair çok özel kareleri zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

GELİN YONCA VE TARKAN

Evcimik, Megastar Tarkan ile yıllar önce verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Evcimik “5'i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba” notunu yazdı. Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan, “Ah o gelinlik… hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik” mesajıyla yanıt verdi. Tarkan’ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.