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Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor

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Yolsuzlukla suçlanan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ülkesini terk ediyor
İspanya'da, hakkında Yüksek Mahkeme tarafından yolsuzluk soruşturması açılan eski Kral Juan Carlos, ülkesini terk edeceğini açıkladı.

İspanya'da, hakkında Yüksek Mahkeme tarafından yolsuzluk soruşturması açılan eski Kral Juan Carlos, ülkesini terk edeceğini açıkladı.

Juan Carlos, İspanya'dan gitme kararını oğlu Kral 5. Felipe'ye hitaben yazdığı bir mektupla duyurdu.

 

Kraliyet Ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Kral 5. Felipe'nin, Carlos'un ülkeyi terk etme kararını kabul ettiğini ve kararından dolayı kendisine teşekkür ettiğini bildirdi.

Açıklamada, eski Kral Carlos'un, "İspanyollara, kurumlarına ve bir Kral olarak sana en iyi hizmetlerimi sunma inancı rehberliğinde, seni bu süreçte hayatımı İspanya dışına sürme kararım hakkında bilgilendiriyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Eski kralın hangi ülkeye gideceği ve 58 yıldır ikamet ettiği La Zarzuela Sarayı'ndan ne zaman ayrılacağı henüz açıklanmadı.

Carlos hakkında, İsviçreli ve İspanyol savcılar tarafından açılan birden fazla yolsuzluk soruşturması bulunuyor. Eski kral, 2012'de İspanyol konsorsiyumu tarafından kazanılan Mekke-Medine hızlı tren ihalesinden 100 milyon euro komisyon almakla suçlanıyor.

İsviçre'nin La Tribune gazetesi, kralın yakın ilişkiler içinde olduğu iş insanı Corinna zu Sayn-Wittgenstein'a 65 milyon dolar aktardığı ve bunu Panamalı vakıf aracılığıyla İsviçre bankalarındaki bir hesaba göndererek yaptığı iddialarına yer vermişti.

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