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SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

Yollar 15 saattir kapalı

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Yollar 15 saattir kapalı
Bolu’da kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkiinde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce araç hareket etmek için yol kenarlarında bekliyor.

Bolu’da kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkiinde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce araç hareket etmek için yol kenarlarında bekliyor.
Türkiye’nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Etkisini sürdüren yağış sonrasında D-100 kara yolu Bolu kesiminde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkiinde, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle TIR, kamyon ve tanker gibi ağır araçların D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarına da izin verilmiyor.

15 SAATTİR BEKLİYORLAR

D-100 kara yolunun yaklaşık 15 saattir ağır araçlara kapalı olması nedeniyle yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.

Trafiğe kapanan yolda bekleyişlerini sürdüren sürücüler ise duruma tepki gösterdi. İzmit’e seyir halindeyken Bolu Dağı’nın ağır araçlara kapanması nedeniyle aracını Abant Kavşağı’nda park eden Fevzi İncehan, “Dün akşam saat 17.00’den beri yol kapalı. Ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi yok. Burada bekliyoruz. Yukarıdan talimat gelecek, ona göre hareket edeceğiz. Burada 100’ün üzerinde araç var” dedi.

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