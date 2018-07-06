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Yolcuları arızalı uçağa bindirdiler

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Yolcuları arızalı uçağa bindirdiler
Türk Hava Yolları’nın TK7266 sayılı Adana uçağında skandal bir olay yaşandı...

Türk Hava Yolları’nın TK7266 sayılı Adana uçağında skandal bir olay yaşandı.

Kalkış saati 13.30 olarak duyurulan uçak önce, 14.30’a daha sonra 15.30’a, 16.30 ve sonunda da 17.30’a ertelendi. Rötarın sebebi ise motor arızasıydı. Uçağa alınmayan yolcular saatler sonra arızalı uçağa bindirilmek istenince yolcular hem rötara hem de arızalı uçağa bindirilmek istenmelerine tepki gösterdi.

İtirazlara rağmen uçağa binen yolcular büyük bir felaket atlattı. Çünkü arızalı uçak havalandıktan kısa bir süre sonra havada yeniden motor arızası verdi. Arızanın ardından piste sağ salim geri dönen uçaktan inen yolcuların öfkesi büyüktü.

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