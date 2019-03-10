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Yolcu uçağı düştü

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Yolcu uçağı düştü
Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı düştü.

 Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan altı dakika sonra Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
Etiyopya Hava Yolları sözcüsü, Twitter hesabında, Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü duyurdu.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabında ,"Başbakanlık Ofisi, Etiyopya hükümeti ve halkı adına, Etiyopya Hava Yolları'na ait Nairobi seferini yapan Boeing 737 yolcu uçağında seyahat eden yakınlarını kaybeden ailelere taziyelerini sunar" mesajını paylaştı.
Etiyopyalı yetkililerden yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ve kaza sebebiyle ölülerin olduğu belirtildi.

Düşen Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın Etiyopya Hava Yolları'na 4 ay önce teslim edildiği öne sürüldü.

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