Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

ERZİNCAN'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada , ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

ERZİNCAN'da buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, yolculardan 1'i öldü, 23'ü yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 56'nci kilometresinde bulunan Yollarüstü Mevkii'nde meydana geldi. İzmir'den Ardahan'a giden 'Esadaş Turizm'e ait Fatih Aktaş yönetimindeki 25 EV 625 plakalı yolcu otobüsü, karayolundaki buzlanmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Kazanın bildirilmesi ardından bölgeye, ambulans, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan otobüsün altında kalan yolculardan Havva Boynukalın öldü, 23 yolcu da yaralandı. 2 şoför ve muavin ise, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Ölen yolcuyu otobüsün altından çıkarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.