Yolanthe Cabau kaslı vücuduyla şov yaptı!

Galatasaray'ın eski yıldız Sneijder ile evliliklerini bitirme karar alan güzel model ve oyuncu Yolanthe'nin paylaşımları sosyal medyayı salladı.

35 yaşındaki sunucu, dün antreman karelerini sosyal medyada paylaştı.

Fit ve dinç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan iki çocuk annesinin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Sneijder, eşinin gönlünü kazanmak için, Yolanthe Cabau'nun kurduğu 'Free A Girl' derneğine Anneler Günü'nde 2 milyon euro'luk yani 13 milyon 500 bin TL'lik bağış yapmıştı.

19 MİLYON EURO 19 MİLYON EURO

Sneijder'in bu girişim de Cabau'nun boşanma kararını değiştirmemiş, boşanma tazminatı olarak 19 milyon euro alacağı ifade edilmişti.

Sneijder'in annesi Slyvie, Wesley ve Yolanthe'nin 9 yıllık evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyursa da ikilinin arası pek düzelecekmiş gibi gözükmüyor.

SADECE KENDİNİ PAYLAŞIYOR

Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder ile ayrıldıktan sonra sosyal medyada pek fazla aktif olmayan Yolanthe Cabau sadece kendini paylaşıyor..