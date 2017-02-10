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YÖK'ten KHK'lar ile ilgili açıklama

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YÖK'ten KHK'lar ile ilgili açıklama
Yükseköğretim Kurulunca, son çıkan KHK'ların, diğer kurumlarda olduğu gibi akademide de yapılan yeniden değerlendirmeler sonrasında, iade sürecinin başladığını gösterdiği belirtilerek, "Yükseköğretimin kurumsal yapısı kadar akademi camiasının yetişmiş

YÖK'ten, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenlerin, kanun  hükmündeki kararnameler (KHK) ile kamu görevinden çıkartılması süreçleriyle  ilgili ortaya atılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapıldı.

YÖK'ün anayasal asli görevinin, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim  süreçlerinin planlanması, düzenlemesi, yönetilmesi ve denetlenmesi olduğu  belirtilen açıklamada, YÖK'e anayasal çerçevede yüklenen hususlar dışındaki  konularda üniversitelerin, diğer kamu kurumlarından farklı şekilde özerk olduğu  vurgulandı.

"Mağduriyet müracaatları hukuk çerçevesinde değerlendirilecek"

Açıklamada, bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarındaki akademik  personelin KHK'lar çerçevesindeki işlemlerinin, üniversitelerce oluşturan  komisyonlar vasıtasıyla yürütüldüğü bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte gerekli tüm titizlik ve hassasiyetler üniversitelerce  gösteriliyor olmasına karşın yine de oluşmuş ve oluşabilecek mağduriyetlerin  değerlendirilme süreçlerine yönelik ise 685 sayılı KHK ile 'Olağanüstü Hal  İşlemleri İnceleme Komisyonu' kurulmuştur. Bu komisyonun bütün mağduriyet  müracaatlarını hukuk çerçevesinde ve toplumsal vicdanı tatmin edecek şekilde  değerlendireceğine inanıyoruz.

Nitekim son çıkan KHK'lar, diğer kurumlarda olduğu gibi akademide de  yapılan yeniden değerlendirmeler sonrasında iade sürecinin başladığını  göstermektedir. Yükseköğretimin kurumsal yapısı kadar akademi camiasının  yetişmiş her bir ferdi de bilim hayatımız ve ülkemiz için değerli ve önemlidir.  Gelinen süreçte Yükseköğretim Kurulu olarak konuya ilişkin yeni sorumluluklar  üstlenme de dahil değerlendirmemiz sürmektedir."

Açıklamada, YÖK'ün, milli güvenliğe tehdit oluşturan tüm yapılara,  terör örgütlerine karşı ülke ve devletin hassasiyetlerini aynen ve zamana bağlı  kalmaksızın taşıdığı vurgulanarak, bütün gayretiyle üniversiteler ve tüm  akademisyenler ile yükseköğretimde kalite ve niteliği artırmaya çalışıldığı  belirtildi.

 

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