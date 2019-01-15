  • BIST 92.977
  • Altın 225,865
  • Dolar 5,4472
  • Euro 6,2430
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAşırı yağış nedeniyle yol çöktü ulaşım durdu

"Yok öyle haberi yapıp kaçmak"

»
"Yok öyle haberi yapıp kaçmak"
Şeyma Subaşı ve Eser yenenler'in 3 sene önce çektiği video'nun sosyal medya da binlerce paylaşılması ve yapılan yorumlar Yenenleri çıldırttı. Yenenler tepkisini instagramdan dile getirdi. Ayrıca videoyu haber yapanı dava edeceğini de ekledi.

TV8 ekranlarında 'EYS' adlı programı sunan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videoda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Hakkında çıkan iddialara Eser Yenenler Instagram üzerinden açıklama yaptı.
Eser Yenenler ve Şeyma Subaşı'nın bir arkadaş ortamında çekilen görüntüleri olay oldu. İki ünlü ismin masada uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. İddialara kısa sürede sosyal medya hesabından cevap veren Yenenler, haberi yapanlara dava açacağını da söyledi.

TV8 ekranlarının yeni programı EYS'nin sunuculuğunu yapan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videosunda uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.
Yenenler'in söz konusu videosu kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

"REZİLSİNİZ"

Eser Yenenler, hakkında haber yapan bir Instagram magazin hesabının paylaşımına yorum yaparak "Rezilsiniz. Şeyma'nın postunda var video gizli bir video gibi paylaşıyorsunuz bir de. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" diyerek sitem etti.

"PEŞİNİZİ BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü sunucu aynı zamanda "Yok öyle haber yapıp kaçmak bırakmayacağım peşinizi" diyerek söz konusu haberleri yapanlara dava açacağını söyledi.
Eser Yenenler, yaptığı bir diğer açıklamada ise "Tek kötü alışkanlığım sigaraydı onu da bıraktım. Art niyetli paylaşımlara gelsin bu stroy (hikaye)" dedi.

640xauto-2-7cgy.jpg640xauto-3-lfwa.jpg640xauto-4-c4aq.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Allah beni seviyor14 Ocak 2019 Pazartesi 14:36
  • Tuba'nın bu pozunu takipçileri beğenmedi14 Ocak 2019 Pazartesi 14:13
  • Gömlek Müslüm'ün değil14 Ocak 2019 Pazartesi 13:57
  • Los Angeles bahane estetik şahane14 Ocak 2019 Pazartesi 12:55
  • Gülben neden konuşmama kararı aldı14 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
  • Şeyma Itır hakkında ne söyledi13 Ocak 2019 Pazar 19:08
  • Araplar Meryem'e bayıldı13 Ocak 2019 Pazar 18:44
  • Söylediklerini unuttular13 Ocak 2019 Pazar 18:20
  • Sibel Tüzün'ün eski eşine ceza13 Ocak 2019 Pazar 18:08
  • Hande'nin kitabına ne oldu?13 Ocak 2019 Pazar 17:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim