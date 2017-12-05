Yok mu Cesaretli Bir Gazeteci?

Yaşar Çakmak yazdı...

Sarrab’ın itirafları gündeme bomba gibi düşerken dikkatimi çeken başka bir konu sabahları yayınlanan magazin programlarının hemen hemen hiçbirinde Ebru Gündeş’in bu olaya nasıl baktığını, yorumladığını anlatan birisine rastlamadım. Türkiye’nin önde gelen amiral gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cengiz Semercioğlu ise zaten hiçbir suya sabuna dokunmadan sadece gazetelerde çıkan haberleri yorumlar. Magazin köşe yazarlarının birçoğu bu olayı üstünden geçerek yazılaran sırf Ebru Gündeş’in yalı boşalttığını yazdılar. Daha sonra bugün Gündeş’in eşinden başonacağı haberleri çıktı.



BU MUDUR?

Gazetecilik bu mudur sevgili arkadaşlar? Sadece sabahları yorum yapmak mıdır? Tabii ki değil. Magazin haberlerini yorumlayanlara bakalım; Hakan Ural, Nihat Doğan, Yeşim Salkım hariç hiçbirinden kesin konuşan yok. Haberleri yorumlarken kaçak güreşenlerle dolu, cesur magazinler nerede? Köşelerinde sessizce kimseye dokunmadan yazılarını yazıp oturuyorlar.



BU SIRADA YORUMCULARA BİR GÖZ ATALIM

Seçkin Piriler, sosyal projelere gitmeyen, özel hayatında yaptıklarıyla sürekli magazin gündemini meşgul eden birisi, bu şahıs nasıl yorumculuk yapabilir?_Seren Serengil, kendi hakkında çıkacak haberleri mi yorumlayacak? Sanem Kuyucuoğlu, Mehtap Yılmaz, bunlar mı magazin yorumlayacaklar?

Eski magazinciler olarak zamanında bir kanalda magazin meydanı adında program yaptık. İdil Çeliker, Ali Eyuboğlu, Uğur Güneri, Nurettin Soydan ve ben. Programda birçok ünlü ismi ağırladık, zaten kanallar bizden sonra böyle magazin masaları kurmaya başladı.

Gel gelelim Ebru Gündeş olayına… Rıza Zarrab’ın Amerika’ya kaçacağını bilmiyor muydu? Yalıyı boşalttı, peki, soruyorum kendisine, Gündeş bir süre önce de eşinden ayrılacağı yönünde haberlerin çıktı. Kendi bu haberleri o zaman neden yalanladı. Rıza Zarrab’ın ifadesi daha medyanın eline geçmeden Ebru Gündeş bir açıklama yaparak, “Eşim Türkiye’yi zora sokabilir” dedin.

Gündeş, Rıza’nın ifadesi nereden eline geçti ve hemen ardından bu açıklamayı yaptın? Bence Ebru’nun her şeyden haberi var, Rıza’nın bütün mallarına el koyuldu, Ebru Gündeş’in mallarına neden el koyulmadı?

BİR ANDA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

İnanamıyorum, popüler bir kadın zengin bir iş adamıyla evlecek ve onunla bir evlilik sözleşmesi yapacak… Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Milyarlık altın ticareti yapan bir iş adamıyla evleneceksin,o seni milyar dolarlık hediyelere boğacak ve sen onunle evlilik sözleşmesi mi yapacaksın? Eşin Amerika’da kaçacak, sen nereye gidiyorsun diye sormayacaksın öyle mi? Senin kazancın belli, eşinin sana verdiği hediyerler de belli ve Ebru Hanım sen açıklama yapmak zorundasın. “Eşim Türkiye’ye zarar verebilir” diyerek bir de bizi uyaracaksın, sen bu saatten sonra kimseyi inandıramazsın.

Sonuç olarak, bunları soran ne magazin yazarı var gazetelerde, ne televizyonlarda bunları yorumlayabilecek kalibrede yayıncılar var.