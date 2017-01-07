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YOK DAHA NELER!

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YOK DAHA NELER!
İSTANBUL başta olmak üzere yurdun büyük bölümü kar ve soğuk havayla mücadele ederken, Antalya merkezde lodosa rağmen sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalar arasındarla fotoğraf çektirdi.

Kentin yüksek kesiminde ise kar nedeniyle Akseki- Seydişehir yolu ulaşıma kapandı. 

Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili olurken turizmin başkenti Antalya merkezde bugün bahar havası yaşandı. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili vatandaşları ve turistleri ağırladı. Sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi, dalgalarla fotoğraf çektirdi. Dalgaların dövdüğü Konyaaltı sahilinde dedektörle bozuk para arayanlar da oldu. 

LODOS NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURDURULDU 

Antalya'da saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan lodos deniz trafiğini ise olumsuz etkiledi. Tur ve balıkçı teknelerinin denize açılmasına izin verilmiyor. Lodos ve dalgaların görkemli görünümü Antalyalılara ve turistlere eşsiz manzara imkanı sundu. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nın çevresini saran dalgakıran, turistlere seyir terası oldu. Tatilciler, dev dalgaları ve zirvesi beyazı bürünmüş Torosları arkalarına alarak fotoğraf çektirdi. 

Dalgaların arasında deniz keyfi yapan emekli orman mühendisi Asuman Özkan, "Antalyamız, Türkiye'mizin bir cenneti. Ülkenin dört bir yerinde kar yağışı var. Burada da dağlarda kar var ama bugün hava çok güzel. Kar da olsa kış da olsa burada insan her mevsim denize girebiliyoruz" dedi. 

ANTALYA-KONYA KARAYOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI

Antalya- Konya arasındaki karayolu geçiş noktası olan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel Mevkiinde ise yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle Akseki- Seydişehir karayolu trafiğe kapandı. 

Akseki yol kavşağından araçların geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Bülent TATOĞULLARI - İbrahim LALELİ- Adem ÇETİN / ANTALYA (DHA)

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