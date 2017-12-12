Yoga Prensesi

Prens Harry ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın yoga tutkusuyla gündemde.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ABD’li gelini olarak son zamanlarda gündemden düşmeyen Meghan Markle, şimdi de verdiği pozlarla konuşuluyor.

Prens Harry ile nişanlanmadan önce bir kadın dergisine verdiği ilgi çekici pozlar yeniden gündeme gelen kraliyet gelini, aslında tam bir yoga tutkunu olduğunu söyledi.

Annesi de yoga eğitmeni olan Meghan Markle, “Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum” dedi.

Markle’ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Hayranları oyuncu için “En eğlenceli prenses” ve “Saraya aranan kan bulundu” şeklinde yorumlar yaptı.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan Kraliyet Ailesi içinde ilklere imza atacaklar. Aylardır İngiliz basınının manşetlerini süsleyen Meghan Markle, kraliyet ailesinin ilk dul, ilk melez ve ilk Yahudi gelini olacak... İngiliz basını Markle'ın tüm hayatını mercek altına aldı.