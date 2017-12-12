  • BIST 108.474
  • Altın 153,014
  • Dolar 3,8240
  • Euro 4,5048
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeteorolojiden Pazar Günü için Fırtına Uyarısı!

Yoga Prensesi

»
Yoga Prensesi
Prens Harry ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın yoga tutkusuyla gündemde.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ABD’li gelini olarak son zamanlarda gündemden düşmeyen Meghan Markle, şimdi de verdiği pozlarla konuşuluyor.

Prens Harry ile nişanlanmadan önce bir kadın dergisine verdiği ilgi çekici pozlar yeniden gündeme gelen kraliyet gelini, aslında tam bir yoga tutkunu olduğunu söyledi.

Annesi de yoga eğitmeni olan Meghan Markle, “Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum” dedi.

Markle’ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Hayranları oyuncu için “En eğlenceli prenses” ve “Saraya aranan kan bulundu” şeklinde yorumlar yaptı.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan Kraliyet Ailesi içinde ilklere imza atacaklar. Aylardır İngiliz basınının manşetlerini süsleyen Meghan Markle, kraliyet ailesinin ilk dul, ilk melez ve ilk Yahudi gelini olacak... İngiliz basını Markle'ın tüm hayatını mercek altına aldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Yılmaz'ın Olaylı Gecesi10 Aralık 2017 Pazar 14:22
  • Demet Şener Aldattı İddiası!10 Aralık 2017 Pazar 13:39
  • "Kendimize Koyduğumuz Sınırları Kaldırmalıyız"10 Aralık 2017 Pazar 12:04
  • Ünlüler Sosyal Medyada Ne Paylaştı?10 Aralık 2017 Pazar 11:49
  • Ünlülerin Spor Aşkı10 Aralık 2017 Pazar 11:07
  • Berrak'ı Kızdıran Şahan Sorusu09 Aralık 2017 Cumartesi 14:26
  • "Öpüşmeyi Yadırgamayın"09 Aralık 2017 Cumartesi 14:20
  • Erçel Aldatıldı Mı?09 Aralık 2017 Cumartesi 14:16
  • Courtney Stodden cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor!09 Aralık 2017 Cumartesi 14:00
  • Taçlı Güzel Çekimde09 Aralık 2017 Cumartesi 13:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim