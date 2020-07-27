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YKS sonuçları açıklandı!

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YKS sonuçları açıklandı!
YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinc

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

 

Sınav sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.

5 ADAY BİRİNCİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "YKS birincilerimizin illeri: TYT birincileri; 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; sözel: İzmir, eşit ağırlık: Osmaniye, sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim" dedi.

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