Yiyorsa makyajsız halini yayınla

Ece Seçkin bir süredir kendisine gelen "yiyorsa makyajsız halini paylaş" gibi yorumlara dayanamadı.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.

Seçkin yayınladığı bu kareye, "Uzun zamandır "yiyorsa makyajsız halini paylaş" gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagram'ı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve kocaman kirpiklerle görüyordunuz :) Bence bir kadının en önemli makyajı yüzündeki gülümseyiş ve gözlerindeki pırıltıdır. Beyler size söylüyorum. Bir kadının kaşını, kirpiğini, boyunu, kilosunu dert edip onları incitmeyin...Bırakın kadınlar gülümsesin, gözleri ışık saçsın...Kızlar size zaten birşey söylememe gerek yok, durumu biliyorsunuz. Alın size #nomakeup #nofilter" notunu düştü.