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Yiyeceklerini Sokak Köpekleriyle Paylaştılar

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Yiyeceklerini Sokak Köpekleriyle Paylaştılar
Kars'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kent merkezine giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaştı.

 Hem görevlerini sürdüren hem de yanlarına gelen köpekleri elleriyle besleyen polisler, çevre temizliği de yaptı.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında Kars’ta da polis ekipleri, kent girişinde kontrollerini artırdı. Otogar mevkisinde önlem alan polis, durdurduğu sürücü ve araçtakilerin kimliklerini kontrol edip, ateşlerini ölçerek, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişileri yakın takibe alan polis, yanlarına gelen sokak köpeklerine de sahip çıkıyor. Hayvanların aç olduğunu anlayan polis memurları, bir taraftan görevlerini sürdürdü bir taraftan da kendilerine verilen kumanyaları köpeklerle paylaştı. Köpeklerin karnını doyurup yanlarından ayrılması ile polisler, bu kez çevre temizliği yaptı. 

 

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