YİNE YAKALANDILAR! BERRAK TÜZÜNATAÇ VE BERK SUYABATMAZ İÇİN BOMBA İDDİA!

Burcu Esmersoy'un yakın zamanda boşandığı eşi Berk Suyabatmaz yine Berrak Tüzünataç ile yakalandı, ikili hakkında bomba iddialar var.

Burcu Esmersoy, 2018 yılında New York'ta evlendiği Berk Suyabatmaz ile anlaşmalı olarak geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanmış, Esmersoy'un eski eşi Suyabatmaz'ın boşanmanın üzerinden çok kısa bir zaman sonra Berrak Tüzünataç ile görülmesi olay olmuştu.

Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz yakınlaşmasının ikinci kısmı da ortaya çıktı.İddialara göre, bir aydır aşk yaşadıkları söylenen Suyabatmaz ve Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde bir kez daha objektiflere takıldı.

Posta’nın haberine göre; Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ı öpücüklere boğdu. Bir hayli keyifli olan ikili, mutluluklarıyla dikkat çekti.İkili geçtiğimiz hafta da Bomonti'de bir restoranda baş başa otururken yakalanmıştı. Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Tüzünataç ve Suyabatmaz, görüntülenmemek için uğraşsalar da çabaları yetersiz kalmıştı.

Yakalandıklarını fark eden ikili, mekanın iç kısmına geçip bir süre orada vakit geçirmenin ardından mekandan ilk çıkan Berrak Tüzünataç oldu.Gazetecilerin, "Berrak Hanım hayırlı olsun. Berk Bey ile yeni bir aşka mı başladınız" sorusuna, Tüzünataç, "Hayır, Berk benim çok eski arkadaşım. Yakınlardaydım. Onu gördüm, kahve içtik" diyerek kaçamak cevaplar verdi.

Oyuncudan sonra mekandan çıkan Suyabatmaz ise aşk soruları karşısında sessiz kalarak gözlerden kayboldu.Burcu Esmersoy ise eski eşi Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç ile görüntülenmesi hakkında şunları söylemişti: "İki bekar insan, eğer ilişkileri varsa beni hiç ilgilendirmez."

Öte yandan Suyabatmaz, Burcu Esmersoy ile boşanması sonrasında da şunları söylemişti: "Tatsızlıklar başladı mı yürümüyor. Onun dışında ne aldatma, ne başka bir şey söz konusu değil. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum, o da benim yanımda olur ama evlilik zor iş." (Kaynak: posta.com.tr)