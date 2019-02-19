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"Yılmaz yanlış yaptı"

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"Yılmaz yanlış yaptı"
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği, serinin ikinci filmi olan "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nın Netflix'te gösterilmesine en sert tepki emektar oyuncu Aydemir Akbaş'tan geldi. Akbaş, Erdoğan'ı kalleşlikle suçladı.

Yılmaz Erdoğan'ın filmi "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nın Netflix'te gösterilmesi kararı sinema sektörünü sarstı. Sinema salonlarında gösterimdeyken filmin Netflix'e satılması tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım" dedi. Cem Yılmaz, kendisinin de bu yönde atıp atmayacağına ilişkin soruya "Benim filmlerim sinemada gösterime girecek. Benim öyle bir düşüncem yok" yanıtını verdi.

Film Yapımcıları Meslek Birliği'nden (FİYAB) yapılan açıklamada, filmin bin 400 kopya ile sinema salonlarında gösterilip çok iyi hasılat elde edildiği belirtildi. Filmin sinemalarda gösterimdeyken çevrimiçi film mecralarında da oynatılmaya başlandığı aktarılarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu feci durum, sinema filmlerinin biletli seyircisiyle salonlarda buluşması geleneğini yerle bir edecek hileli bir kurnazlık, iyi niyetli sinema seyircisini aldatmadır. Aynı zamanda yeni sinema yasasıyla ulaşılacak hedeflere çelme takma gafletidir. Ticari görenekte asla kabul edilmeyecek, sinemamızın geleceğine, gelişimine, dağıtım sistemine, salon işletmeciliğine ve bütün film sektörüne ağır darbe vuracak, büyük yıkımlara yol açacak bu ayak oyununu
şiddetle kınıyoruz."

 Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netlix'te de gösterime girmesi sinema camiasında tepki çekti. Tepki gösteren isimlerden biri de, oyuncu Aydemir Akbaş'tı.

Yıllarını sinemaya verdiğini belirten Akbaş, "Sinema bitmez, hayattır, candır, canlıdır. Dijital platformlar ölüdür, insanı miskinliğe alıştırır. Sinema ise hareket getirir" dedi.

Film izlemek için dışarı çıkan insanın ekonomiye can verdiğini belirten Akbaş, Yılmaz Erdoğan'a yönelik olarak "Seni sinema var etti, buralara getirdi. Erdoğan'ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir" ifadesini kullandı.

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