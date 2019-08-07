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YILMAZ VURAL'IN OĞLU SÜNNET OLDU

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YILMAZ VURAL'IN OĞLU SÜNNET OLDU
ÜNLÜ teknik direktör Yılmaz Vural, kendi adını taşıyan oğlu için Çeşme’de ilginç bir sünnet düğünü organize etti.

Geleneksel kutlama, evde başlayıp sokaklara taştı. 10 yaşındaki Yılmaz, sünnet kıyafetini giydikten sonra at üzerinde Alaçatı sokaklarını dolaştı.Aile yakınlarının da eşlik ettiği tur, tatilciler tarafından ilgiyle takip edildi. O anlarda Seda-Yılmaz Vural çiftinin yaşadıkları heyecan objektiflere de yansıdı.
İkili, tebrikleri kabul edip kalabalığı selamlayarak çıktıkları uzun turu noktaladı. Aile, düğünün yapılacağı Solto Hotel’e de aynı şekilde alkışlar arasında yürüyerek ulaştı. 

 

 

Kaynak: Hürriyet.com

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