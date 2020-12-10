Yılmaz Vural: Edilen dualar yaşama tutunmamı sağladı

Yoğun bakımdan çıkarılan teknik direktör Yılmaz Vural, kendisine destek olan ve dua eden herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural, bir süre yoğun bakımda kalarak sevenlerini korkutmuştu.

Yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınan 67 yaşındaki teknik adam, açıklamalarda bulundu.

"EDİLEN DULAR YAŞAMA TUTUNMAMI SAĞLADI"

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı tüm tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten sevilen teknik adam, "Başta Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayip Erdoğan beyefendiye, tüm siyasi parti liderlerine, kulüp başkanlarına ve futbolun hem içinde olan hem de olmadan bana destek veren, dualarıyla destek olan özel insanlara teşekkür ediyorum. Yaşamam için ettikleri dualar benim yaşama tutunmamı sağladı." ifadelerini kullandı.