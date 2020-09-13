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Yılmaz Özdil'den Fatih Erbakan'ın sözlerine tepki! "Kafanız basmıyor bari susun"

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Yılmaz Özdil'den Fatih Erbakan'ın sözlerine tepki! "Kafanız basmıyor bari susun"
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında İstanbul Sözleşmesine yer verdi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın İstanbul Sözleşmesi'ne dair açıklamalarını eleştirdi. Özdil, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayati önemine kafanız basmıyor" düşüncesini dile getirdi. 

Özdil, "İstanbul Sözleşmesi hakkında AKP'yle aynı görüşlere sahip olan Fatih Erbakan'a 'İstanbul sözleşmesine neden karşısınız?' diye sordular… 'Toplumsal cinsiyet eşitliği kadına şiddeti engellemiyor, bir tane Fransız felsefeci var, Simone de Beauvoir, biseksüel bir adam, toplumsal cinsiyet teorisini ortaya atanlardan biri' dedi. Simone de Beauvoir, kadın. Kafayı lezbiyenliğe biseksüelliğe filan takmışlar ama, İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dair zerre fikirleri yok aslında." görüşünü savundu. 

Özdil, "Simone de Beauvoir'den haberi bile olmayanlara, feminist etikten varoluşçuluktan, Jean Paul Sartre'dan bahsetmek, elbette beyhude… Ama, hayatı boyunca tek satır bile Simone de Beauvoir okumayanlara, İstanbul Sözleşmesi'nin neden gerekli olduğunu kavramaları için, hiç olmazsa Duygu Batu okumalarını önerebiliriz. İstanbul Sözleşmesi, sadece lezbiyen biseksüel meselesi filan değildir. Kadın-erkek, ölen-öldüren meselesi bile değildir. Bence asıl, geride kalan meselesidir." değerlendirmesinde bulundu. 

Özdil,  "Kadına şiddeti çocukluğundan itibaren gözünün önünde yaşayan, ömrü boyunca iliklerine kadar hisseden ve Duygu'ları paramparça halde geriye kalanlar meselesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayati önemine kafanız basmıyor. Duygu'ların hatırına susun bari." ifadesini kullandı. 

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