Yılmaz Özdil'den CHP'ye öneri: 'Şero'yu Genel Başkan seçin'

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP'de 24 Haziran'ın ardından başlayan genel başkanlık tartışması ve parti için yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'nin kedisi Şero'dan hareketle parti içinde yaşanan çekişmeleri aktaran Özdil, "Halk Fırkası olarak kurulmuştu. Bunların hali halk 'fıkrası…” ifadesini kullanarak, "Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz, sorumsuz tipler yüzünden ele güne alay konusu" dedi.

"Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz, sorumsuz tipler yüzünden ele güne alay konusu" diyen Özdil'in "Chp kimi genel başkan seçmeli?" başlığıyla (1 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Aslında her şey Chp'nin kedisi Şero'nun genel başkanlık koltuğuna kıvrılıp, uyuya kalmasıyla başladı…

Sabah makam odasına geldiğinde Şero'yu koltuğunda gören gandi Kemal sinirlendi, “koltuk sevdalılarının bu partide işi yok” dedi, ensesinden tuttu, asansöre koydu. Uyku mahmurluğuyla dördüncü katta inen Şero, kapıyı açık görünce, gitti Maarem İnce'nin eski odasına girdi, koltuğuna kuruldu, patileriyle parti tüzüğünü çırmalamaya başladı.

Partinin çaycısından aldığı ihbar telefonuyla Şero'nun kendi koltuğuna oturduğunu öğrenen Maarem İnce “şerefsiz oğlu şerefsiz Şero, herkes haddini bilecek, benim canımı sıkmasın” dedi, kurultay için imza toplamaya başladı.

Kriz çıktı, gazeteciler binaya doluştu. Gandi Kemal'in Akif Hamzaçebi'yi görevden alıp, Şero'yu genel sekreter yaptığı iddiası kulislere düştü. Karşı hamle yapan Maarem İnce, Tuncay Özkan'ı görevden alıp Şero'yu merkez yürütme kuruluna atayacağını açıkladı.

Hem kendisine hem Maarem'e gıcık olan Haluk Pekşen'ci il başkanlarının “gel pisi pisi” hashtagiyle trend topic olduğunu öğrenen gandi Kemal, Özgür Özel'i görevden alıp Şero'yu grup başkanvekili yaptı.

Buyrun burdan yakın…

Şero'nun Baykalcılarla buluştuğu bombası patladı.

Halk tv'ye peşpeşe bağlanan Bülent Tezcan'la Gaye Usluer iddiaları yalanladı. Maaremci Gaye Usluer'in yalanladığını gören Gandici Erdoğan Toprak, Halk tv'ye bağlandı, iddiaları doğruladı. Erdoğan Toprak'ın doğruladığını gören Maaremci Yaşar Tüzün, Halk tv'ye bağlandı, asıl biz doğruluyoruz dedi. O sırada Halk tv'nin telefon santralında küfürleşmeler yaşandı, çünkü eskiden Gandici olan Halk tv'cilerin artık Maaremci oldukları ve Gandicilere daha az süre ayırdıkları ortaya çıktı, Halk tv yayını kesip reklam soktu, Şero'nun yazdığı kitabın satışı yapıldı, Şero'nun kitabından alanlara Atatürk imzalı fincan verdikleri duyuruldu. Habire aynı lafların tekrar edildiği 55 dakikalık reklamın sonunda yayına tekrar bağlanıldı, stüdyo konuğu olan teğmen Mehmet Ali Çelebi bütün sandıklara gözlemci yerleştirildiğini, oy hırsızlığına kesinlikle son verdiklerini, 24 Haziran seçimini kesinlikle kazanacaklarını anlattı, apar topar yayına ara verildi, arşivden eski tarihli yanlış kaset takıldığı anlaşıldı, reklam girildi, Şero imzalı hortum satışı yapıldı.

Sözcü gazetesinin Gandici yazarı Şero'nun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Gürsel Tekin'i desteklediğini yazarken, Sözcü gazetesinin Maaremci yazarı Şero'nun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı için Gürsel Tekin'i desteklediğini yazdı, Şero'dan yapılan yazılı açıklamada ise, kendisinin kimseyi desteklemediği, Gürsel Tekin'in Şero adını kullanarak bazı yazarları bağladığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde Şero'nun Selin Sayek Böke'yle buluştuğu iddia edilirken, gandi Kemal'in hamsi hastası Şero'ya nazire yaparcasına balık lokantasına gitmesi, ipleri kopardı… Aynı gün Rahşan Ecevit'in yakın çevresine “Bülent kedileri çok severdi” demesi, hadiseye tuz biber ekti. Parti iyice karıştı. Şero'nun Dsp'ye geçeceği iddia edildi. Dsp genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, henüz kendilerine üye bile olmayan Şero'nun derhal disiplin kuruluna sevkedildiği ve partiden ihraç edildiği açıklandı. Dsp içinde yumruklaşmalar oldu. İyice huzuru kaçan Şero, makam sepetini boşaltıp dama çıktı. Chp genel merkezi önünde toplanan Chp gençlik kolları “baaaşkan Şerrrroo, baaaşkan Şerrrroo” sloganları atmaya başladı. Dengenin kendi aleyhine bozulduğunu gören Maarem İnce, Fox tv'ye cepten mesaj attı, “Şero kazandı” dedi.

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Halk Fırkası olarak kurulmuştu.

Bunların hali halk “fıkrası…”

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Umudumuz, tutunacak dalımız, son kalemiz, sorumsuz tipler yüzünden ele güne alay konusu.

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Şero'yu genel başkan seçin.

Şero'yu.