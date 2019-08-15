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YILMAZ MORGÜL, ÜNLÜ BOKSÖRDEN HOŞLANIYOR MU?

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YILMAZ MORGÜL, ÜNLÜ BOKSÖRDEN HOŞLANIYOR MU?
Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun, sosyal medya hesabından şarkıcı Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı kalpli mesajları ifşa etti.

SonDakika.com'un haberine göre; Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan şarkıcı Yılmaz Morgül'ün Türkiye Kick Boks Şampiyonu Serdar Beyhatun'a attığı kalpli mesajlarla gündem oldu.
MORGÜL'ÜN ATTIĞI MESAJLARI PAYLAŞTI
Milli sporcu kendisine kalp gönderen Morgül'e şaşırdığını belli edince, Yılmaz Morgül, "Neden ben insan değil miyim etkilenemez miyim beğenemez miyim birini. Tamam bu suçsa seni beğenmek sana his olarak yakın bulmak özür dilerim. İlk kez birisine yazmak istemiştim bir daha yazmam çok üzüldüm" şeklinde sitemde bulundu. Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün mesajlarını Instagram hesabından "Bu ney şimdi" notuyla paylaştı.
Beyhatun'a mesaj atan hesabın gerçek olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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