  • BIST 103.842
  • Altın 269,639
  • Dolar 5,7771
  • Euro 6,3679
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

YILMAZ ERDOĞAN ACUN ILICALI’YI NEDEN DİLİNE DOLADI?

»
YILMAZ ERDOĞAN ACUN ILICALI’YI NEDEN DİLİNE DOLADI?
Oyuncu Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2 adlı programında yer alan parodi üzerinden Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.

Acun Ilıcalı katıldığı bir magazin programında cep telefonundan video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı’dan gelen bir mesaj ekrana yansımış ve Ilıcalı’yı zor durumda bırakmıştı. Şeyma’dan gelen “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” şeklindeki mesaj sonrasında zor duruma düşen Ilıcalı her ne kadar bu durumu toparlamaya çalışsa da özellikle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

ACUN PARODİ KONUSU OLDU

Şeyma’nın canlı yayında eski eşine attığı bu mesaj Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin de ilgi alanına girince bir parodi olarak ekrana yansıdı. Programın alt yapı ekibi tarafından ti ye alınan o mesaj sonrasında yorumda bulunan Yılmaz Erdoğan, bu konunun sahneye taşınması karşısında şunları söyledi:

“Arkadaşımız… ama mesajın geldiği zamanlama talihsizlik, şakasını yapmamaya imkan yok yani” Yılmaz’ın bunları söylerken bol bol gülmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibinin parodisinde dikkat çeken bir detay da Şeyma Subaşı’nın ‘Herkesi mutlu edemezsin sen pizza değilsin’ sözlerine yapılan gönderme oldu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GÜL GÖLGE’DEN AŞK YALANLAMASI!11 Kasım 2019 Pazartesi 17:19
  • DEREN TALU KAPIDA TANINMAYIP SIRANIN SONUNA ATILINCA PANİK YAŞADI!11 Kasım 2019 Pazartesi 16:46
  • DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEKSİLİĞİNE ÇOK GÜVENİYOR!11 Kasım 2019 Pazartesi 16:32
  • İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT GELDİ!11 Kasım 2019 Pazartesi 15:05
  • IŞİD’Lİ TERÖRİSTLER SINIRDIŞI EDİLMEYE BAŞLANDI!11 Kasım 2019 Pazartesi 14:03
  • GELECEĞE NEFES KAMPANYASI İLE 11 MİLYON FİDAN 3 SAAT İÇİNDE TOPRAKLA BULUŞUYOR…11 Kasım 2019 Pazartesi 13:49
  • SON DAKİKA… BOMBA HABER: KRİTİK İSİM İSTANBUL’DA ÖLÜ BULUNDU!11 Kasım 2019 Pazartesi 13:39
  • ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER!11 Kasım 2019 Pazartesi 13:27
  • AKP’DE KONGRE ÖNCESİ BÜYÜK DEĞİŞİM! İSTİFALAR OLACAK!..11 Kasım 2019 Pazartesi 12:46
  • PROF. MÜMTAZ SOYSAL HAYATINI KAYBETTİ!11 Kasım 2019 Pazartesi 12:39
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim