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Yılın skandalı! Kendall Jenner aynı anda iki erkekle...

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Yılın skandalı! Kendall Jenner aynı anda iki erkekle...
Moda dünyasının parlayan yıldızlarından, 21 yaşındaki ABD'li model Kendall Jenner hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz aylarda rapçi ASAP Rocky ile birlikte olan Kendall Jenner, son iki haftadır hemen hemen her gün NBA yıldızı Blake Griffin ile beraber görüntüleniyor. Jenner ile A$AP Rocky’nin ayrıldığını düşünülürken, ünlü modele yakın bir kaynağın People dergisine yaptığı açıklama şok etkisi yarattı. Buna göre; 21 yaşındaki güzel, iki erkekle aynı anda ilişki yaşıyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana Blake Griffin'le birlikte 6 kez görüntülenen Kendall Jenner'ın, A$AP Rocky’nin ciddi bir ilişki istememesi nedeniyle NBA yıldızı Griffin'i tanımak için ona şans verdiği belirtildi. Ancak ünlü modelin, rapçi sevgilisi A$AP Rocky'la da görüşmeye devam ettiği öğrenildi.

People dergisine açıklama yapan kaynak, "Kendall ile Blake son zamanlarda herkesin tahmin ettiğinden daha fazla vakit geçirmeye başladı. Birlikte çok eğleniyorlar; ama ileride ciddi bir ilişki çıkar mı bilinmez" ifadelerini kullandı.

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