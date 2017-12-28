2017 yılında yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren güzel model Simge Ünal, 2018 yılından beklentisinin sağlık, mutluluk ve aşk olduğunu dile getirdi. Son dönemlerde özellikle gelinlik denilince akla gelen modellerin başında gelen Ünal, kendine has giyimi, mükemmel vücuduyla uyum sağlayan aurasıyla herkesi kendisine hayran bırakmakta.
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Yılın Mankeni Simge Ünal!
Son dönemin en dikkat çeken modeli Simge Ünal, 2017 yılının en başarılı mankeni seçildi.
Etiketler: Simge Ünal
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