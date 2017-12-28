Yılın Kavgası

Seren Serengil'in ardından Hande Yener de dava açmaya hazırlanıyor. "Bu kavga mahkemede biter" diyen Hande Yener, "Kim bu küçük Demet Akalın mı? Büyüğü bitti, küçüğü mü geldi?" açıklamasında bulundu.

Hande Yener ile Seren Serengil arasında yaşanan kavga yargıya taşındı. Seren Serengil dün sabah adliyeye giderek Hande Yener'den şikayetçi oldu. Serengil, Hande Yener'in kendisine 30 metreden fazla yaklaşmama ve sosyal medyadan adını anmaması için de aile mahkemesine de başvurdu. Bununla da yetinmeyen sunucu, Hande Yener'e 100 Bin TL’lik de tazminat davası açtı.

BİR DAVA DA HANDE YENER'DEN!

Yaşanan olayların ardından Hande Yener dün akşam Levent'teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi. Hande Yener yaşananların "Kadın Şiddeti" olarak adlandırılmasına tepki göstererek şöyle konuştu: “Bir haftadır bana uygulanan şiddeti herkes görüyor. İlla dayak mı yemem gerekiyor. Bu yapılan şiddet değil de nedir! 17 yıllık her saniyesi dolu dolu olan emeğime biri bön bön bakarak atıp tutamaz. Kim bu küçük Demet Akalın mı? Büyüğü bitti, küçüğü mü geldi? Hande Yener'den Seren Serengil'e; "Google'da duran bir fotoğrafla mağdur olunmaz!" Hande Yener'in bu açıklamaların ardından magazin muhabirleri şarkıcıya “Bunları reklam için yaptığınız söyleniyor, ne diyorsunuz?” diye sordu. Yener, “Ne reklamı, bu kavga mahkemede biter, o kimi dava ediyor. Paylaşımlar Google’da var. Ben de dava açıyorum tabii ki. Sonra sakın uzlaşma istemesin sakın! Bu iddialarının arkasında dursun" dedi ve hızla arabasına bindi.