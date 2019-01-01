2019 Yılı'nın ilk bebeği Nevşehir’de saat 00.01’de Kapadokya Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi. Çorum’da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi. Bursa'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Saat 00:01'de 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen kız bebeğine Gökçe adı konuldu.

İşte yıl'ın ilk bebekleri

Nevşehir

Kapadokya Hastanesinde saat 00.01’de Azra bebek 3, 400 gr ve 50 cm olarak dünyaya geldi. 2019 yılının ilk bebeğine sahip olan Şerife- Ersin Erden çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu.

Azra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, Azra bebeğin saat 00.01’de 3,400 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Güngör, “Çok mutluyuz. Şerife hanım gece 00.01’de doğumunu yaptı. Azra bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuzda iyi annemizde iyi. Şuan için herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Azra bebek 3 bin 400 gram doğdu bebeğimiz 50 cm herhangi problemimiz yok” dedi.

Anne Şerife Erden de açıklamasında, “Çok mutluyum, ikinci bebeğim oldu. Doktorumuz Ramazan beye çok teşekkür ediyorum derken baba Ersin Erden’de açıklamasında, “Bizim için çok mutlu bir anı yaşıyoruz. İkinci bebeğimiz. Allah inşallah hayırlı sağlıklı bir ömür nasip eder. Bebeğimizin ismini Azra koyduk. Tarif edilemez bir duygu benim için” diye konuştu.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğine Süleyman ismi verildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akşam saatlerinde gelen 24 yaşındaki Çiğdem Taş'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu.

Süleyman ismini koydukları 3 kilo 500 gram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanenin ilk bebeği oldu.

Anne Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yılın ilk bebeğinin sağlık, mutluluk getirmesini dileyen Taş, "Adını Süleyman koyduk. 3,5 kilogram doğdu ve 53 santim. Normal doğumla oldu. Biz 30 Aralık'ta bekliyorduk. 1 gün sonra gece geç saatlerde yılın ilk bebeği olarak doğdu. Sancılar ve 9 ay geçen zorlu dönemin ardından bizim için tarihi önemli değildi. Sağlıklı olsun yeter."

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçaçı da yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Çorum

Çorum’da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi. Asel bebeğin ilk ziyaretçidi Vali Mustafa Çiftçi oldu. Vali Çiftçi, 2018 yılının son dakikalarını Hitit Üniversitesi Erol Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretine ayırdı. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin saat 00.01’de dünyaya gelen bebeğe Asel adı verildi.

Vali Çiftçi, Abdal tebrik ederek, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, bebeğe çeyrek altın hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hazır bulundu. Baba Mesut Abdal, ikinci kez babalık sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Bursa

Bursa'da 2019 yılının ilk bebeği İnegöl ilçesinden Gökçe bebek oldu. İnegöl Devlet Hastanesi'nde saat 00:01'de dünyaya gelen Gül ve Batuhan Top çiftinin 3 kilo 400 gram ağırlığındaki bebeğine Gökçe adı verildi.Yılın ilk bebeğini ziyarete gelen AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz, Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve yönetim kurulu üyeleri, Gökçe bebeğe altın taktı.

Kayseri

17 yıllık evli Kazım ile Hörmet Dede çiftinin 3'üncü çocukları Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram olarak dünyaya geldi.Doğum sonrası AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu aileye tebrik ziyaretinde bulundu.Ziyarette bebeğe altın ve çeşitli hediyeler verildi. Bebeğe ise Recep Tayyip ismi konuldu. Anne Hörmet Dede, 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Baba Kazım Dede ise, 3'üncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, isminin Recep Tayyip olacağını belirtti.