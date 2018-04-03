Defne Samyeli ve Sadettin Saran yıllar önce aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmiş, her iki taraf da çıkan haberleri yalanlamıştı. Dedikodular geçtiğimiz günlerde yeniden alevlendi. Bu duruma yol açan ise ÇABA Derneği’nin Grand Pera’da verdiği davete katılan iki ünlü isim arasındaki yakınlık oldu. Gece boyunca koyu bir sohbete dalan ikilinin davete birlikte geldiği ve gecenin sonunda mekandan yine birlikte ayrıldığı söyleniyor.
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Yılın Aşk Olayı!
Defne Samyeli ve Sadettin Saran’la ilgili aşk dedikoduları yıllar sonra yeniden gündemde. İki ünlü ismin geçen hafta bir davete birlikte katıldıkları konuşuluyor.
Etiketler: Saadettin Saran, Defne Samyeli
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