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Yılın Aşk Bombası Patladı

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Yılın Aşk Bombası Patladı
Dört yıllık ilişkisini kısa bir süre önce bitiren Aslın Enver gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı.

Yaklaşık bir aydır birlikte olan Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ilişkilerini şimdilik gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Murat Boz ile ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver'in yalnızlığı bitti. Ünlü oyuncu gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa’nın özel haberine göre, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu Kerem Tunceri'ye kaptırdı. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor...

 

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI 
Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü.

Corona virüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

 

 

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