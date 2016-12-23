YILDIZLAR ŞEHİTLER İÇİN OYNADI!

Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği "Yıldızlar Karması" maçı oynandı.

CNN TÜRK Şehitlere Saygı Maçı'nı canlı olarak ekranlara getirdi. Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi.Vodafone Arena'da oynanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği maçta 22 kişilik Yerli Yıldızlar Takımı, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Elyasa Süme (Gaziantepspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Soner Aydoğdu, Mehmet Akyüz (Akhisar Belediyespor), Gökay İravul, (Aytemiz Alanyaspor), Cem Özdemir (Adanaspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Erdal Kılıçaslan (Osmanlıspor), Serdar Özkan (Antalyaspor), Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) ve Umut Bulut'tan (Kayserispor) oluştu.

Yaban Yıldızlar Takımı'nda milli kaleci Harun Tekin de bulundu. Harun'la birlikte 19 kişiden oluşan Yabancı Yıldızlar Takımı'nda Fabricio, Talisca, Aras Özbiliz (Beşiktaş), Musa Muhammed, Rotman (Medipol Başakşehir), Miranda (Gaziantepspor), Josef de Souza (Fenerbahçe), Poko (Kardemir Karabükspor), N'Guemo (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba (Aytemiz Alanyaspor), Viera (Adanaspor), Chedjou, De Jong, Sneijder (Galatasaray), Szukala (Osmanlıspor), Eto'o (Antalyaspor), Shala (Kasımpaşa) ve Kweuke (Çaykur Rizespor) yer aldı.

Bütün futbolcuların forma giydiği maç, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Maçın 22. dakikasında Yerli Yıldızlar Takımı'nda Serdar Özkan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu, 23. dakikada penaltı atışında topu filelere gönderdi ve Yerli Yıldızlar Takımı, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, 35. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı, Selçuk Şahin'in golüyle 2-0 öne geçti. Yabancı Yıldızlar Takımı, 37. dakikada Josef de Souza'yla farkı bire indirdi: 2-1. Yerli Yıldızlar Takımı, 43. dakikada Mehmet Akyüz'ün şık golüyle durumu 3-1 yaptı. Yabancı Yıldızlar Takımı, 48. dakikada Kweuke'nin golüyle farkı bir kez daha 1'e indirmesine rağmen 51. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı, Selçuk İnan'la bir gol daha buldu: 4-2. Kwueke, Yabancı Yıldızlar Takımı adına 52. dakikada bir gol daha attı ve skoru belirledi: 4-3.

Goller sonrasında asker selamı

Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, "asker selamı" verdi.

İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti.

Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da katıldı. Maçı yöneten Çakır da gollerden sonra futbolcuların yanına giderek asker selamı verdi.

Talisca ve Aras Özbiliz sahada

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Aras Özbiliz, sakatlıklarından sonra gösteri maçı olmasına rağmen ilk kez yeşil sahaya çıktı.

Sakatlıklarından kurtularak siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcu, yaklaşık 2 ay sonra bu anlamlı organizasyonla sahalara döndü.

"Şehitlere Saygı Maçı"na vatandaşlar büyük ilgi

Vodafone Arena'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği organizasyonda Spor Toto Süper Lig'deki 18 takımın bazı yabancı ve yerli futbolcuları, son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla yapılan dayanışma maçına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve teknik direktörleri, şehit aileleri ile siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Protokol üyelerinin göğüslerinde Türk bayrağı yer aldı.Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında milletin yanında olduğunu göstermek ve teröre karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlar, saatler öncesinden tribündeki yerlerini aldı. Yoğun yağışa rağmen vatandaşlar, Vodafone Arena tribünlerinin tamamını doldurdu.

Birlik ve beraberlik ruhu içindeki tribünlerde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor formalarıyla yan yana maçı takip eden vatandaşlar dikkati çekti. Çeşitli futbol takımlarının formalarını giyen vatandaşlar da tribündeki yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başlama vuruşunu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.

Sahada bulunan teknik direktör, futbolcu ve güvenlik görevlileriyle seremoniye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra orta çizgiye geldi.

Futbolcular sahada ısınırken sembolik başlama vuruşunu yapan Erdoğan, pasını Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o'ya verdi.Erdoğan'a sevgi gösterileri

Anlamlı geceye tribünlerden tanıklık eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Maçtan kısa süre önce stada gelen Erdoğan lehine tribünlerden tezahüratlar yükseldi.

Erdoğan polislerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan önce sahada yer alan polislerle sohbet etti.

Erdoğan, saha içinde bir süre sohbet ettiği polislerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra maçta görev alan futbolcular ve teknik direktörlerle poz verdi.