Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, ardından Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasının da birincisi olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2012 yılında Kayıp Şehir dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Sevcan Yaşar, Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde, iş konusunda oldukça hırslı, istediğini elde etmek için her şeyi yapabilecek kapasitede biri olan Aylin Yüksel karakterine hayat veriyor. Sevcan Yaşar, 1.78 metre boyunda, 60 kilodur. Gösterdiği başarıdan sonra yapımcıların beğenisini kazanan oyuncu son dönemler de konuşulanlar arasına girdi.
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Yıldızı parlayan oyuncu
Son dönemler de kestirdiği kısa saçlarıyla da dikkat çeken oyuncu Sevcan Yaşar'ın yıldızı parlamaya başladı.
Etiketler: sevcan yaşar, erkenci kuş, eşkiya dünyaya hükümdar olmaz
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