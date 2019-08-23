YILDIZ TİLBE'NİN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Yıldız Tilbe'nin yıllardır kameralardan uzak tuttuğu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Tilbe'nin magazincilerden gizlediği kızı Sezen Burçin.

SonDakika.com'un haberine göre; Eskimeyen şarkıları ve olay paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, yıllarca magazin dünyasından uzak tuttuğu bir kızı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Evet yanlış okumadınız, Tilbe'nin şimdilerde iki çocuk annesi olan Sezen Burçin adında bir kızı var. Yıldız Tilbe, 1984 yılında, yalnızca 15 gün önce tanıdığı aşkı Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Karahan, Tilbe'yle evlendikten 1 ay sonra askere gitti, o süreçte Tilbe, kızı Sezen'i dünyaya getirdi.