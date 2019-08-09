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YILDIZ TİLBE'DEN POP MÜZİĞE DESTEK!

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YILDIZ TİLBE'DEN POP MÜZİĞE DESTEK!
Harbiye Açıkhava konseri için kıyafet alışverişine çıkan Yıldız Tilbe, ‘rap müzik yükseliyor, pop müzik ölüyor’ söylemlerine tepki gösterdi.


Sacitaslan.com'un haberine göre; Yıldız Tilbe “Hepsi bir müzik, benim için hiçbirinin farkı yok. Pop müzik öldü, bitti diyenin kafası ölmüştür“ şeklinde konuştu. 

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