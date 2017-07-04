Yıldız futbolcu Pepe bu akşam İstanbul'da

VE Pepe Beşiktaş’ta... Siyah beyazlılar, Real Madrid’den ayrılan Portekizli futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli savunma oyuncusu, bugün İstanbul'a geliyor.

Dün gece Portekizli yıldızla ilk görüşmeyi yapan Beşiktaş yönetimi, bugün sabah saatlerinde Pepe ile son kez biraraya geldi ve transferi sonlandırdı.

Paris Saint Germain, Inter ve Juventus takımlarının da talip olarak ciddi teklifler yaptığı Pepe, 24 saat süren film gibi bir operasyon sonucunda Beşiktaşlı olmayı kabul etti.

İşte o 24 saat...



3 TEMMUZ PAZARTESİ



SAAT 15.00:

BEŞİKTAŞ Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Yeniköy’de arkadaşlarıyla oturduğu bir kafeteryada kulüp başkanı Fikret Orman’la telefon görüşmesi yaptı. Güner ve Orman, daha önce Rusya’daki FIFA Konfederasyonlar Kupası’nın bitmesinin ardından Portekiz’e dönen Pepe ile yüz yüze görüşülmesi konusunda fikir birliğine varır.



SAAT 17.00

UMUT Güner, Fikret Orman’la yaptığı konuşma sonrasında hiç vakit geçirmeden bir özel uçak kiralayıp, havalimanının yolunu tuttu. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve menajer Ahmet Bulut’un da yer aldığı uçak saat 17.00’da Lizbon’a havalandı.



SAAT 22.00

SİYAH beyazlı kafile Lizbon Havalimanı’ndan doğruca otele giderek Pepe ve menajeriyle bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Portekizli yıldız Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. Ancak bu noktada bir problem çıktı. Real Madrid ile sözleşmesi yeni biten Pepe, İspanya yasaları gereği 2017 yılı sonuna kadar Beşiktaş’tan alacağı ücretin bir kısmını İspanya’ya vergi olarak ödemesi gerekiyordu. Bu noktada devreye avukatlar girdi. Avukatlar bu işle uğraşırken Beşiktaş yöneticileri ve Pepe, dün saat 11.30’da yeniden görüşmek üzere ayrıldı.



4 TEMMUZ SALI



SAAT 11.30

PEPE ve menajeri, Beşiktaş yöneticileri Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve menajer Ahmet Bulut tekrar bir araya geldi. Bir gün önce mali konularda anlaşma sağlayan taraflar bu kez ödeme takvimini ve diğer detayları konuştu. Bu konuda da anlaşma sağlandı.



SAAT 12.00

AVUKATLARDAN beklenen haber geldi. Pepe’nin vergi sorunu çözüldü ve böylelikle transferin önündeki son engel de ortadan kalktı. Tüm dünya Portekizli yıldızı artık Beşiktaş formasıyla izleyecek.

SAAT 14.30

Brezilya asıllı Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beraber "Kötü gün yok, yükleniyor..." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.



