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Yıldırım'dan Asgari Ücret Açıklaması

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Yıldırım'dan Asgari Ücret Açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım, "Uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor. Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak bu hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra zannediyorum bu uyum yasalarıyla ilgili çalışmalar daha da hız kazanacaktır. Bu çalışmaların bir kısmının en azından 2018 Mart'ından önce yasalaşma ihtiyacı var." diye konuştu.

Yeni asgari ücret görüşmeleri ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım, "Hükümetimiz, yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve onların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, "Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Dolayısıyla birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak." dedi.

ANKARA (DHA)

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