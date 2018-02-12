Yıldırım ve Erdoğan'dan Taziye

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

Başbakan Yıldırım:Rus halkına başsağlığı diliyorum

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yolladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yollayan Başbakan Binali Yıldırım mesajında "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.