  • BIST 114.728
  • Altın 162,186
  • Dolar 3,8152
  • Euro 4,6807
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKamuda Türk icadı ‘F klavye’ devrimi

Yıldırım ve Erdoğan'dan Taziye

»
Yıldırım ve Erdoğan'dan Taziye
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da yolcu uçağının düşmesiyle yaşanan trajediyle ilgili olarak Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e taziye dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği taziye mesajında, Moskova Domodedovo Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının düşmesi neticesinde 71 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trajik kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sabır, Putin'e ve onun şahsında tüm Rus halkına başsağlığı dilediği kaydedildi.

 

Başbakan Yıldırım:Rus halkına başsağlığı diliyorum

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yolladı. 

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yollayan Başbakan  Binali Yıldırım mesajında "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika! Erdoğan ile Putin görüştü08 Şubat 2018 Perşembe 12:08
  • AB Vizesi için Flaş Öneri08 Şubat 2018 Perşembe 11:59
  • "Rejim ile Görüşme Gündemimizde Yok"08 Şubat 2018 Perşembe 11:52
  • Zeytin Dalı Operasyonunda 20'inci Gün08 Şubat 2018 Perşembe 11:47
  • Başbuğ'dan Afrin Operasyonu Açıklaması08 Şubat 2018 Perşembe 11:46
  • Kazan Dairesi Değil Bomba Patlamış!07 Şubat 2018 Çarşamba 13:58
  • "Bu Topraklarda Belirleyici Olacağız"06 Şubat 2018 Salı 15:31
  • İdlib'den acı haber! 1 asker şehit06 Şubat 2018 Salı 10:31
  • Bozdağ'dan Hollanda Açıklaması06 Şubat 2018 Salı 10:30
  • Hollanda Ankara Büyükelçisini Geri Çekti05 Şubat 2018 Pazartesi 14:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim