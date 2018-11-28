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Yıldırım ve Albayrak arasında ilçe kavgası

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Yıldırım ve Albayrak arasında ilçe kavgası
Kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklamasını iki kez ertelemesinin altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasındaki kavganın yattığı konuşuluyor.

Başbakanlığı döneminden beri Yıldırım’la araları açık olan Albayrak’ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırladığı, Yıldırım’ın bu duruma tepki gösterdiği kaydedildi. 

Yıldırım ve Erdoğan, AKP grup toplantısının ardından başbaşa yemek yedi. Yıldırım'ın öncesinde ise Albayrak ile görüştüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da görüşmeden çıkışta neşeli oldukları gözlendi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP Genel Merkezi’nin İstanbul’un ilçe adaylarıyla ilgili hazırladığı listede Albayrak ile partideki ekibinin etkili olduğu, liste hazırlanırken Yıldırım’ın görüşünün alınmadığı kaydediliyor.

Yıldırım’ın kendisinin istediği adayların bulunmadığı listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de sorunun çözülememesi üzerine İstanbul ile ilgili adaylık açıklamasının bekletilmesine karar verildiği konuşuluyor.

Yıldırım’ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile de anlaşamadığı belirtiliyor.

Yoğun trafik

Yıldırım, grup toplantısı için Meclis’e gelen Erdoğan’ı karşılarken, grup salonuna kadar kendisine eşlik ederken bir süre sohbet etti. Erdoğan’ın 20 ilin adaylarını açıkladığı sıralarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü

. Grup toplantısından çıkan Erdoğan, makamına geçtiği Yıldırım ile baş başa yemek yedi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra bir açıklama yapılmazken, tarafların neşeli olduğu gözlendi.

Erdoğan grup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye’si başkan adayı olarak Mehmet Özhaseki’yi İzmir için de Nihat Zeybekci’yi açıkladı.

Ankara’ya Özhaseki, İzmir’e Zeybekci (Spor İl Müdürü Erdal Arıkan), Çanakkale (eski milletvekili Ayhan Gider), Çankırı (Belediye Başkanı Hüseyin Boz), Çorum (Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Halil İbrahim Aşkın), Eskişehir (Eski Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı),

Hatay (İl Başkanı İbrahim Güler), İzmir (eski Bakan Nihat Zeybekci), Karaman (Konya Belediye Meclisi Başkanvekili Mahmut Sami Şahin), Konya (Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay), Martin (eski belediye başkanı ve milletvekili adayı Mehmet Vecdi Kahraman),

Muş (Belediye Başkanı Feyat Asya), Sakarya (Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce), Sivas (Adalet Bakan Yardımcısı, eski milletvekili Hilmi Bilgin), Tokat (Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu), Trabzon (Van Valisi Murat Zorluoğlu), Uşak (İl Başkanı Mehmet Çakın), Yozgat (İl Başkanı Celal Köse). 

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