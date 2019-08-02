YILDIRIM ERDOĞAN'I TELEFONUNA NASIL KAYDETTİ?

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi.

İstek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. Yıldırım, diğer katılımcılarla birlikte türkü söyledikten sonra, gençlerin isteği üzerine telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.Gençlerle görüşen Erdoğan, "Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız.'' dedi.O anlarda Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği, geceye dair dikkat çeken bir diğer detaydı.