İstek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. Yıldırım, diğer katılımcılarla birlikte türkü söyledikten sonra, gençlerin isteği üzerine telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.Gençlerle görüşen Erdoğan, "Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız.'' dedi.O anlarda Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği, geceye dair dikkat çeken bir diğer detaydı.
- BIST 99.679
- Altın 257,559
- Dolar 5,5481
- Euro 6,1647
- İstanbul 24 °C
- Ankara 25 °C
- KIZINA YAPTIKLARI HAYRANLARINI KIZDIRDI
- SEVİM EMRE BİKİNİLİ PAYLAŞIMI İLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
- KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI
- VATANDAŞLIK VERİLEN SURİYELİLERİN SAYISI AÇIKLANDI
- AÇIKLAMIYORLAR
- YILDIRIM ERDOĞAN'I TELEFONUNA NASIL KAYDETTİ?
- İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!
- HAYRANLARI TATİL SONRASI ALBÜM İSTEDİ
- KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?
- CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUYOR!
- ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!
- EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR
- OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI
- ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!
- RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!
YILDIRIM ERDOĞAN'I TELEFONUNA NASIL KAYDETTİ?
İstek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştüren Yıldırım'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ı rehberine kaydetme şekli dikkatlerden kaçmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 11:17 - KIZINA YAPTIKLARI HAYRANLARINI KIZDIRDI
- 11:09 - SEVİM EMRE BİKİNİLİ PAYLAŞIMI İLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
- 10:15 - KRİTİK TÜRKİYE AÇIKLAMASI
- 09:52 - VATANDAŞLIK VERİLEN SURİYELİLERİN SAYISI AÇIKLANDI
- 09:47 - AÇIKLAMIYORLAR
- 08:30 - YILDIRIM ERDOĞAN'I TELEFONUNA NASIL KAYDETTİ?
- 18:36 - İNGİLTERE GÜZELİNİN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!
- 18:33 - HAYRANLARI TATİL SONRASI ALBÜM İSTEDİ
- 18:27 - KREDİ KARTIYLA KURBAN KESİLİR Mİ?
- 18:21 - CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUYOR!
- 18:18 - ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR!
- 18:16 - EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR
- 18:08 - OTOBANA ÜSTSÜZ ÇIKTI
- 18:01 - ROL SANDILAR ÖLÜMÜNÜ İZLEYECEKLERDİ!
- 17:58 - RUSYA BU HABERİ KONUŞUYOR!
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim