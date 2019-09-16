YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!

Türkiye'nin resmi bahis organizasyonu İddaa’da büyük bir kriz yaşanıyor. Esnaf odasının organizasyonu ile ülke genelinde bayiler 3 gün boyunca iş yavaşlatma eylemi başlattı.

MedyaRadar.com'un haberine göre; İddaa’da kriz çıktı! Bazı bayiler iş yavaşlatıyor. Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası Başkanı Fevzi Kuvvet, “15 senedir toplam satıştan aldığımız yüzde 7.2 oranı ve ödediğimiz kuponlardan aldığımız yüzde 2 ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz bu oranın yüzde 8'e çıkmasını beklerken, Spor Toto Teşkilatı indirime giderek satıştan aldığımız payı yüzde 4.8'e, kupon ödemelerinden aldığımız yüzde 2 oranını ise yüzde 1'e indirdi” dedi.